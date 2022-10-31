У поліції розповіли, скільки людей постраждали від масованих ранкових атак
Росія завдала масованого ракетного удару по Україні. Постраждали люди у різних регіонах.
Про це 31 жовтня в ефірі національного телемарафону розповів голова Нацполіції Ігор Клименко.
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"Наразі маємо 13 осіб, які травмовані внаслідок сьогоднішніх атак Росії. І ми, звичайно, разом з СБУ, з прокуратурою встановлюватимемо ті збитки й фіксуватимемо ті злочини, які окупанти скоїли сьогодні на території нашої країни", – сказав Клименко
Постраждалі у Києві та Черкасах
Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що поліцейські знаходять уламки збитих ракет окупантів.
Станом на зараз (13:07 – 24 канал) маємо 2 потерпілих та 2 пошкоджені приватні будівлі, а також об'єкти критичної інфраструктури, – повідомив Нєбитов.
Щодо Черкащини, то керівник ОВА Ігор Табурець розповів про чотирьох постраждалих внаслідок ракетних ударів по об'єкту енергетичної інфраструктури. Наразі люди перебувають у лікарнях.
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Ракетна атака 31 жовтня: останні новини
- Ворог пошкодив 18 об'єктів. Більшість із яких належать до енергосистеми.
- Над Львівщиною збили 3 російські ракети.
- Через обстріли у шести регіонах вимикатимуть електроенергію. Мовиться про Київську, Черкаську, Запорізьку, Кіровоградську, Харківську, Полтавську області.
- У Харкові після обстрілів знеструмлені метро й електротранспорт.