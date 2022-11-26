Понівечені не лише будинки, а й людські життя: моторошні фото після прильотів у Дніпрі

Удень 26 листопада Росія завдала ракетних ударів по Дніпру. Окупанти фактично знищили житловий квартал міста й понівечила людські життя.

Фото наслідків чергового воєнного злочину Росії опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Окупанти понівечили будинки, автівки, комунікації. Крім того, постраждали мирні мешканці.

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Наслідки російського ракетного удару

Через ракетні удари посеред мирного кварталу міста Дніпро утворилася величезна вирва. Будинки поблизу місць ударів фактично зруйновані.

Станом на 18:30 відомо про 6 постраждалих, 1 з яких перебуває у лікарні у важкому стані. Крім того, чимало людей втратили дах над головою.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото Валентина Резніченка

Президент Володимир Зеленський згодом у своєму телеграмі також опублікував фото з охопленої вогнем вулиці в Дніпрі після ракетного удару.

Охоплене вогнем Дніпро після ударів росіян / Фото з телеграму Володимира Зеленського

Ракетний удар по Дніпру: головне

Удень 26 листопада у Дніпрі пролунав вибух, після чого у місті та області оголосили повітряну тривогу. Під час тривоги знову було чути звуки вибухів.

Унаслідок ракетних обстрілів зруйновані щонайменше 7 приватних будинків. Через атаку виникла пожежа. Постраждали 6 мирних мешканців, серед яких є неповнолітній.

За попередніми даними, росіяни могли атакувати місто надзвуковою зброєю – ракетами Х-22, "Кинджалом" або "Оніксом". Саме тому й не спрацювала повітряна тривога при запуску цих ракет.

Активіст Сергій Стерненко також зазначив, що удари по Дніпрі були скоєні старими ракетами. Ймовірно, мовиться про Х-22, які не є точними. Ворог вкотре цинічно обстріляв цивільне населення без будь-якої військової мети.

Росіяни завдали авіаудару по Часовому Яру

26 листопада окупанти завдали авіаудару по місту Часів Яр на Донеччині. Унаслідок прямого влучання повністю зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки. Окрім того, пошкоджено новобудову та склад.

Станом на 19:00 відомо про 3 постраждалих унаслідок чергового російського злочину.

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