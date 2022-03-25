Ракетні удари по Дніпру: рятувальники розбирають завали та шукають людей

24 березня приблизно о 22:44 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про два ракетні удари по військовій частині на околиці Дніпра.

Про це на брифінгу розповіла пресофіцер ДСНС Дніпропетровщини Євгенія Дудка. Вона зазначила, що на місце події одразу було направлено три пожежно-рятувальні відділення.

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На місці військової частини рятувальники побачили значні руйнування будівель. Крім того, внаслідок авіаударів виникли два осередки пожежі на загальній площі понад тисячу квадратних метрів.

За словами Дудки, пожежу було ліквідовано протягом двох годин.

Зараз ведуться роботи з розбирання конструкцій та пошуку людей. Інформації про постраждалих досі немає.

Тим часом експерти встановлюють, з яких ракет були нанесені удари.

Дивіться брифінг пресофіцерки ДСНС Дніпропетровщини Євгенії Дудки:

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