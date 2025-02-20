Вночі Росія завдала ракетного удару по Харківщині: які наслідки атаки

В ніч на 20 лютого російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Берестинському району Харківщини. Внаслідок ворожої атаки булр пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Зазначається, що зараз прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених окупантами.

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Які наслідки ворожої атаки на Харківщині

За даними слідства, 20 лютого, близько 00:50, російські війська завдали ракетних ударів по селу Мирне Берестинського району. Там були пошкоджені щонайменше 10 приватних житлових будинків та господарчі забудови.

На щастя, внаслідок атаки люди поранень не зазнали.

У Харківській обласній прокуратурі додали, що точний тип ракет, якими ворожі війська вдарили по населеному пункту, наразі встановлюється.

Росіяни завдали удару по Берестинського району / Фото: Харківська обласна прокуратура

Зверніть увагу! Оперативні деталі ворожої атаки – в нашому телеграмі.

20 лютого російські окупанти також обстріляли керованими авіабомбами територію Харківського та Богодухівського районів. Директор Департаменту цивільного захисту ХОВА Іван Сокол повідомив, що один із ударів прийшовся по центральній частині селища Слатине Харківського району, інформація про постраждалих не надходила. Водночас відомо, що вибухова хвиля пошкодила повітряні лінії електропередач.

У Богодухівському районі ворог завдав ударів по околицях кількох сіл, інформація про потерпілих серед цивільного населення також не надходила.