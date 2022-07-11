Ракетні удари по Харкову: вже відомо про 28 поранених та 3 загиблих

Окупанти вранці 11 липня завдали ракетний удар по Харкову. Станом на 11:17 відомо про 28 поранених та 3 загиблих.

Про трагедію повідомив Олег Синєгубов – голова Харківської ОВА. Дані оновили в Обласному центрі екстреної медичної допомоги.

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За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них – дитина 16 років, 3 людей загинули,

– заявив Синєгубов.

Він закликав людей без потреби не перебувати на вулиці.

Дані від Офісу Президента

Кирило Тимошенко – заступник глави Офісу Президента – заявив, що ворог атакував місто близько 10:20. За попередніми даними, росіяни використали РСЗВ "Смерч". За словами Тимошенка, зафіксували 10 ракет.

росіяни обстріляли житлові квартали. На місці трагедії працюють екстрені служби.

Зверніть увагу! Через ракетний удар по Харкову довелося призупинити рух метро на Салтівській лінії. Новину повідомила Харківська міська рада.

Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по території України. Коли сповіщають про небезпеку, потрібно негайно йти в укриття цивільного захисту й перебувати там до відбою тривоги.

Ворогу дають відсіч

Українські захисники та захисниці продовжують завдавати російським окупантам колосальних втрат. Станом на 11 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 37 400 ліквідованих окупантів.

Також вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 3828 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 838 (+4) одиниць,

РСЗВ – 247 (+0) одиниць,

засобів ППО – 109 (+1) одиниць,

літаків – 217 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 188 (+0) одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 (+0) одиниць,

крилатих ракет – 155 (+0) одиниць,

кораблів /катерів – 15 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2696 (+2) одиниць,

спеціальної техніки – 66 (+0) одиниць.

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