Обрали тактику геноциду, – Веніславський засудив обстріл ТРЦ Кременчука та Дніпра

З перших днів повномасштабної війни російські окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів з використанням РСЗВ і касетних боєприпасів по мирних містах, селах та житлових масивах України.

Росія намагається знищити український народ

Статистика говорить, що загарбники зруйнували сотні навчальних закладів та десятки лікарень. Вони цілеспрямовано б'ють по мирних жителях та цивільній інфраструктурі, що є свідченням того, що Росі веде суто терористичну війну. Про це 24 каналу заявив нардеп, член комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський.

Зверніть увагу Росіяни вдарили ракетою по СТО у Дніпрі: під завалами є люди

За його словами, удари по торговельно-розважальному центру у Кременчуці, станції технічного обслуговування у Дніпрі, обстріли Лисичанська та Харкова є складовими системного нехтування Росією нормами міжнародного гуманітарного права.

Це є свідченням того, що Росія обрала тактику геноциду проти українського народу. Вона системно знищує український народ, так само як і намагається знищити українську державність,

– переконаний Веніславський.

Він зауважив, що усі ми неодноразово чули висловлювання багатьох представників військово-політичного керівництва Росії, які заперечують право на існування України як держави. Тим самим вони вчиняють ще один міжнародний злочин.

"Тут немає нічого нового. Росія продовжує вести ту війну, яку вона веде. І невипадково Верховна Рада України звернулася до Конгресу США з проханням визнати Росію спонсором тероризму", – продовжив нардеп.

Агресорам доведеться відповідати

На думку Веніславського, якщо узагальнити все те, що Росія скоїла в Україні, то потрібно шукати нові форми оцінок таких дій для міжнародного права. Очевидно, що Росія – не просто держава-спонсор тероризму, а й держава-терорист.

Хоча такого поняття в міжнародному праві немає, але, я думаю, що зараз принагідний час, щоб ми ініціювали та, можливо, навіть на рівні ООН внесли нову дефініцію – держава-терорист,

– заявив Федір Веніславський.

Адже те, що робить Росія, за словами нардепа, не є винятком, одиничним випадком чи сприянням якимось терористичним атакам з боку якихось невідомих суб'єктів або невідомих сил. Це конкретні накази конкретних військових, які вони віддають своїм підлеглим. Результат цього – авіаційні та бомбові ракетні удари, атаки балістичними та крилами ракетами, обстріли з артилерійських систем, жертвами яких стає саме мирне населення.

Важливо Удар по ТРЦ у Кременчуку: відео і все, що відомо про трагедію

Веніславський пояснив, що Росія обрала шлях терору, залякування цивільних громадян, за допомогою якого вона намагається досягнути своїх політичних цілей.

"Вона хоче, щоб Україна пішла на якісь перемовини та виконувала ультиматуми Кремля. Ми цього, звичайно, не будемо робити, і що б не робила Росія, ми бачимо реакцію світу. Увесь цивілізований світ на боці України", – каже народний депутат.

Через це він упевнений, що рано чи пізно Росія постане перед міжнародними кримінальними судами. Крім того, для країни-агресорки має бути окремий міжнародний трибунал, спеціально створений за аналогією до Нюрнберзького. Там мають розслідувати й розглядати справи про злочини найвищого політичного керівництва Росії, а також тих, хто безпосередньо віддавав та виконував злочинні накази.

Зауважте – МВС вже знає імена льотчиків, які вдарили про ТРЦ у Кременчуці: дивіться відео