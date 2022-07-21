У путіна виникли проблеми з ракетами для ударів по Україні
21 липня 2022 , 18:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Олександра Коваленка
росія намагається поновити серійне виробництво авіаційних ракет. Не всі типи й модифікації вона може зараз виробляти серійно, але певна номенклатура все ж таки їм доступна.
Зокрема, на Смоленському авіаційному заводі виготовляються Х-31 за старими схемами. Крім того, у Росії відновлено серійне виробництво ракет Х-59 обмежених комплектацій.
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Плани росії
Тобто можна говорити про те, що найближчим часом основною ракетною зброєю, що застосовується по території України, стануть ракети середнього радіусу.
Відновлення серійного виробництва крилатих та балістичних ракет неможливе.
Важливо Відставка Драгі – ще один сигнал, що Україні треба прискорюватисяЗа час повномасштабного вторгнення в Україну їхнє виробництво було не масовим – поштучним – через відсутність мікросхем.
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