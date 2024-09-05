Найголовніша ознака терориста: чого хоче досягти Путін щоденними ударами по Україні

Росія буквально кожного дня завдає нових ракетних та дронових ударів по Україні. Путін ще раз показує, що він – терорист.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зауваживши, що одне з основних завдань терористів – досягти своїх вимог через тиск на заручників.

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Путін – терорист

Як наголосив Світан, в Путіні досі сидять пітєрські "подворотні", в яких він виховувався. Він – підлий бандит та терорист, що видно з його вчинків.

Ми бачимо це по його діях. Він щось пропонує. І тут же йдуть значні обстріли. Бачили це під час зернової угоди, коли був удар по Вінниці. Чи коли приїжджав Моді. Після того була масштабна з понад 200 ракетами та дронами,

– сказав Світан.

Головна вимога Путіна – капітуляція України. Він це спробує досягнути, зокрема, через вбивства українців. Це заручники ситуації, яка склалася.

Зверніть увагу! 4 вересня Росія завдала ракетного удару по Львову. Внаслідок атаки загинули 7 людей. 64 людини звернулися за медичною допомогою.