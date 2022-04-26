Ракетні удари по Запоріжжю: повітряна тривога спрацювала аж після першого вибуху

Російські військові рано-вранці 26-го квітня завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Повітряна тривога спрацювала тільки після першого вибуху.

Ракети пролетіли над Запорізькою АЕС

Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв пояснив, чому сирени не спрацювали до того, як російські військові завдали ракетних ударів.

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Куртєва нагадав, що за виявлення потенційної повітряної загрози відповідають радіолокаційні підрозділи Повітряних сил. Він наголосив, що виявити всі загрози неможливо, тому що вони летять дуже низько.

Ракети є дуже малопомітними цілями, до того ж вони ще й програмують свій курс. Вони летять дуже низько і можуть огинати рельєф місцевості. Це дозволяє їм залишатись непоміченим для повітряних сил і не бути збитою протиповітряною обороною,

– написав секретар мерії Запоріжжя.

Він повідомив, що ракети, запущені росіянами 26-го квітня, летіли на низькій висоті. За інформацією Енергоатома, російські ракети летіли низько над майданчиком Запорізької АЕС у напрямку Запоріжжя.

"Тому, якщо у місті був приліт, але перед цим не вмикали сирену, це означає, що повітряні сили не побачили ракету, але сповіщають про приліт наступної", – резюмував Куртєв.

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