Росія прикриває обстріли України розповідями про "терористичні провокації Києва"

Росія намагається виправдати чергову хвилю масованих атак по Україні, прикриваючись тезами про нібито провокації з боку України. Там наголосили про намір продовжувати удари.

Окупанти погрожують новими ударами по території України, прикриваючи агресію тезами про "терористичні атаки" з боку Києва. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське міноборони, яке цитує росЗМІ.

Читайте також У МЗС Росії розповіли про важливу деталь щодо "меморандуму" з Україною

Кремль погрожує ударами по Україні

У Росії заявили про намір продовжувати завдавати масованих ударів у відповідь на будь-які "терористичні атаки і провокації київського режиму".

Окрім цього, агресор намагається звинуватити Україну та її партнерів у зриві переговорів. Так, вони наголосили, що українська сторона, за підтримки низки європейських країн, вчинила низку провокаційних кроків, спрямованих на зрив переговорного процесу.

До того ж російська пропаганда не зупиняється: вони стверджують, що нібито завдають ударів лише по військових об'єктах та підприємствах оборонно-промислового комплексу в Україні.

Насправді українська сторона не здійснює жодних терористичних атак чи провокацій, про які говорить Кремль. Натомість російська армія системно обстрілює цивільну інфраструктуру та мирне населення.

Напередодні російський диктатор заявив, що його країну нібито змусили розпочати війну проти України. А перед цим розповідав нісенітниці про пригнічування Донбасу українською владою.