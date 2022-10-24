Удари по електросистемі України: в які регіони "прилетіло" найбільше

З 10 жовтня Росія безперестанку обстрілює мирні міста України та руйнує критичну інфраструктуру нашої держави. Лише у жовтні вона здійснила 51 атаку на об’єкти електроенергетики.

Загалом же таких атак на критичну інфраструктуру України було 85. Про це розповів Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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31 удар на 5 областей та столицю

Найбільше ударів по об’єктам критичної інфраструктури взяли на себе 5 областей та Київ, а саме:

у Дніпропетровській області – 8 ударів,

у Львівській – 6,

у Вінницькій – 5,

у Сумській – 4,

у Харківській – 4,

у Києві – 4.

Такі атаки є політикою Росії, направленою на знищення українців через створення умов, непридатних для життя. Одним з елементів урбіциду країни-агресорки.



Удари Росії по енергетичних об'єктах України з початку повномасштабної війни / Інфографіка сайту Генпрокуратури

Росія повинна постати перед судом

З наближенням зими російське керівництво свідомо позбавляє людей базових речей: води, електрики, тепла. Так само як свідомо прирікало на голодну смерть під час Голодомору 1932–1933 років. Це – тероризм і воєнний злочин,

– заявив генпрокурор Андрій Костін.

Тож в день ООН він закликав боротись за мир та безпеку, а також підтримати створення Міжнародного трибуналу для країни-агресора. Адже країна-агресорка та її керівництво зокрема повинні постати перед судом за свої злочини:

агресії,

геноциду,

воєнні злочини.

"Мир неможливий, допоки зло не покаране", – підсумував Андрій Костін.

Обстріли енергосистеми України країною-терористкою: останні новини

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Росія станом на 23 жовтня зруйнувала 90% вітрової енергетики України. Наразі зелена енергетика – це галузь, яка найбільше постраждала через атаки країни-терористки.

Лише з початку жовтня Росія змогла пошкодити 40% енергосистеми України. Міністр енергетики України Олександр Харченко назвав це серйозними пошкодженнями.

Через наслідки обстрілів критичної інфраструктури страждають не лише в Україні. Проблеми зі світлом почалися й за кордоном, зокрема у Молдові.

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