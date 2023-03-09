На верхніх поверхах висоток у Києві можуть бути проблеми з водою через ракетну атаку
Джерело:КМДА
Уночі 9 березня росіяни масовано атакували Україну ракетами. Через перебої з електропостачанням у столиці спостерігались перепади тиску у водопровідних мережах.
Про це зазначили у Київській міській державній адміністрації, посилаючись на попередження "Київводоканалу". Що про це відомо – передає 24 Канал.
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На поверхах багатоповерхівок може не бути води
У "Київводоканалі" зазначили, що у деяких висотках столиці на верхніх поверхах може бути тимчасово відсутнє водопостачання. Повідомляють, що через вимушені екстрені знеструмлення, спостерігались перепади тиску у водопровідних мережах міста.
Наразі водопровідні насосні станції "Київводоканалу" продовжують працювати. Тиск у мережах стабілізовано, але ще може спостерігатися відсутність водопостачання на верхніх поверхах багатоповерхових будинків,
– написали в КМДА.
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Кличко підтвердив приліт у Святошинському районі Києва
- Уночі 9 березня під час масованої атаки у Києві чули декілька вибухів. Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи, що прогриміли у Святошинському районі.
- Зазначимо, що ворог також поцілив у Голосіївський район столиці. Після влучань всі відповідні служби рушили на місце подій.
- За словами Кличка, у Святошинському районі загорілися автівки у дворі одного з житлових будинків. Відомо про щонайменше трьох постраждалих.
- Двом з них медики надали допомогу на місці. Втім, згодом все ж вирішили госпіталізувати.