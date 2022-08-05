Ракетні удари й зміна авіарейсів: Ізраїль призиває 25 тисяч резервістів через загострення в Газі

На Близькому Сході неспокійно. На тлі загострень між Ізраїлем та Палестиною 5 серпня, ізраїльська сторона оголосила про призов 25 000 резервістів.

Водночас система "Залізний купол" перехоплює випущені по Ізраїлю ракети. У центрі та на півдні Ізраїлю лунають сирени.

Зауважте Ізраїль завдав авіаударів по сектору Газа: імовірно, ліквідовано керівника "Ісламського джихаду"

Міноборони схвалило рішення про призов

Рішення про призов резервістів схвалив міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, який разом з прем'єр-міністром країни Яїром Лапідом звернувся до громадян не зважаючи на шабат. Під час звернення вони заявили про те, що не прагнуть продовження операції в Секторі Гази, однак не бояться і її і за потреби будуть протидіяти.

Ракетні обстріли Ізраїлю: дивіться відео

Після ракетних обстрілів Ізраїлю "Ісламський джихад", лідера якого ліквідували вдень, взяв на себе відповідальність за атаку. Ізраїльська армія завдала удару у відповідь, атакуючи склади боєприпасів та інші стратегічні об'єкти "Ісламського джихаду".

Загалом по Ізраїлю було випущено близько 80 ракет. Однак "Ісламський джихад" каже про не менш ніж 100. Водночас після серії ракетних ударів Ізраїль почав бити у відповідь по Газі.

"Залізний купол" працює на перехоплення ракет: дивіться відео

На тлі цих подій порядок вильотів та посадок в аеропорті імені Бен-Гуріона змінений. Крім того, влада заборонила відвідувати пляжі.

Військова операція Ізраїлю

Удень 5 серпня армія Ізраїлю завдала ударів по Сектору Гази. Унаслідок цього ліквідували керівника "Ісламського джихаду" Тайсіра аль-Джабарі. У радіусі 80 кілометрів від сектора оголосили "особливу ситуацію". Цей режим використовують для надання владі більших повноважень щодо захисту цивільного населення.

У Палестині заявили, що в результаті серії авіаударів по сектору Гази загинули щонайменше 10 людей. Зокрема, 5-річна дівчинка та 23-річна жінка. Ще 55 людей зазнали поранення.