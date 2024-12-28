"Ракетний потенціал ворога не вичерпано": у ГУР розповіли про запаси Росії

Росія має понад 1400 ракет у своєму арсеналі. До того ж ворог продовжує щомісяця виготовляти близько 150 нових.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар представника ГУР Андрія Юсова для Новини.LIVE. У Головному управлінні розвідки нагадують, що загроза ракетних ударів залишається високою, тому до повітряних тривог слід ставитися максимально відповідально.

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Росія щомісяця виготовляє 150 ракет

Андрій Юсов заявив, що наразі Росія має близько 1400 ракет різних типів. Водночас окупанти продовжують нарощувати виробництво, виготовляючи близько 150 нових ракет щомісяця.

На сьогодні Росія має близько 1400 ракет різних типів. Тож до повітряних тривог потрібно ставитися відповідально,

– наголосив Юсов.

Які ракети накопичив ворог

За словами представника ГУР, у російському арсеналі нині є:

близько 350 "Калібрів";

500 "Оніксів";

понад 50 "Кинджалів";

понад 130 "Іскандерів";

більше 400 ракет класу Х-101, Х-55, Х-35.

Крім того, росіяни щомісяця виготовляють 40–50 "Іскандерів" та 30–50 "Калібрів".

Думати, що станом на вчора закінчився ракетний потенціал чи запас у ворога, ні, це не так. Тому до кожної тривоги треба ставитися відповідально. Сили безпеки і оборони працюють над відбиттям у тому числі і повітряних атак, і повітряних загроз,

– додав Юсов.

Представник ГУР пояснив, що зараз Росія приділяє більше уваги плануванню атак та розвідці, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

По багатьох позиціях це недоторканий запас, тому вони звичайно приділяють велику увагу плануванню, розвідці і не працюють так, як це було на перших етапах повномасштабного вторгнення,

– зазначив Юсов.

Юсов наголосив, що важливим завданням для України і партнерів залишається посилення санкційної політики та контроль за її виконанням.

