ЗМІ дізналися, як Україна може збивати нові російські ракети комплексу "Кедр"

Повітряні сили України можуть спробувати збивати російські ракети з комплексу "Кедр" вже наявними засобами. Однак йдеться про збиття окремих блоків ракети, які утворюються після розділення бойової частини.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. За даними ГУР, саме ракету з комплексу "Кедр" російські війська використали для удару по Дніпру 21 листопада.

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Чи можуть Повітряні сили збивати ракети з комплексу "Кедр"

Джерела видання в секторі безпеки та оборони України розповіли, що хоч ракетний комплекс "Кедр" є досить свіжою розробкою російської армії, він все ще залишається модернізацією радянської техніки. До того ж така балістика може бути носієм ядерної зброї.

Довідка. Коли ракета з комплексу "Кедр" набирає висоту, відбувається розділення головних блоків на 6 бойових частин.

Зараз українським військовим може бути складно збивати ворожі ракети подібного типу. За словами джерел, найімовірнішим варіантом їхнього ураження може стати збиття саме окремих блоків, а не цілої ракети.

Варто зазначити, що раніше журналісти також повідомляли, що Україна обговорює зі Сполученими Штатами надання зброї, здатної збивати міжконтинентальні ракети. Джерела у Збройних Силах повідомили, що може йтися про модернізацію ЗРК Patriot або ж отримання американської системи протиракетної оборони Aegis чи THAAD.

Володимир Зеленський також підтвердив, що Україна обговорює можливість постачання нових систем ППО. Президент підкреслив, що використання Росією інших країн для випробування нових ракет є міжнародним злочином, що має отримати відповідну реакцію світу.