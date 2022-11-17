Київщину, окрім ракет, атакують дрони-камікадзе: декілька збили

17 листопада росіяни знову запустили ракети та дрони-камікадзе по Україні. Атакували зокрема й столицю України.

Масовано Росія знову атакує Україну з самого ранку. Про атаку на Київ та область стало відомо близько 10:00, повідомляє 24 канал.

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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працює ППО. Оскільки небезпека не минула, він закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Небезпека не минула. Маємо інформацію про політ ракет та шахідів над регіоном,

– повідомив він.

Що вдалося збити ППО

Станом на 10:02 появилися перші повідомлення про збиття дронів-камікадзе "Shahed". Їх знищили над Київським водосховищем. Також в районі Києва наші повітряні сили збили крилаті ракети. Відомостей про жертв і руйнування наразі не надходило.

Загалом за час повітряної тривоги над Київщиною вдалося знищити:

4 крилаті ракети,

5 БПЛА "Shahed".

Росіяни атакували низку областей

Не слід фотографувати та знімати на відео прильоти, роботу ППО та уламки ворожого озброєння.

Окрім Київщини під ракетний обстріл потрапили також Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Так, вибухи у Дніпрі пролунали ще о 8:30. На жаль, окупанти влучили у 2 інфраструктурні об'єкти міста. Також постраждали щонайменше 5 осіб, серед яких 15-річний підліток. Усі вони наразі перебувають у лікарні в стані середньої важкості.

В Одесі також є влучання. Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту на території області.

На Львівщині також появилася інформація про вибухи та роботу ППО. Однак з'ясувалося, що недоброчесні телеграм-канали використали застаріле повідомлення про вибухи в Стрийському районі області.

Насправді ж наразі даних про вибухи у Львівській області наразі не зафіксовані. Цю інформацію спростував також голова ОВА Максим Козицький.

Однак зазначимо, що попри відсутність інформації про вибухи у будь-якому населеному пункті України не варто покидати укриття до відбою повітряної тривоги.

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