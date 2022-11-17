Київщину, окрім ракет, атакують дрони-камікадзе: декілька збили
17 листопада росіяни знову запустили ракети та дрони-камікадзе по Україні. Атакували зокрема й столицю України.
Масовано Росія знову атакує Україну з самого ранку. Про атаку на Київ та область стало відомо близько 10:00, повідомляє 24 канал.
Попередня масована атака Україна була під масованою ракетною атакою Росії: все, що відомо про ситуацію в регіонах
Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив, що на Київщині працює ППО. Оскільки небезпека не минула, він закликав перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Небезпека не минула. Маємо інформацію про політ ракет та шахідів над регіоном,
– повідомив він.
Що вдалося збити ППО
Станом на 10:02 появилися перші повідомлення про збиття дронів-камікадзе "Shahed". Їх знищили над Київським водосховищем. Також в районі Києва наші повітряні сили збили крилаті ракети. Відомостей про жертв і руйнування наразі не надходило.
Загалом за час повітряної тривоги над Київщиною вдалося знищити:
- 4 крилаті ракети,
- 5 БПЛА "Shahed".
Росіяни атакували низку областей
Окрім Київщини під ракетний обстріл потрапили також Дніпропетровська, Одеська та Львівська області. Так, вибухи у Дніпрі пролунали ще о 8:30. На жаль, окупанти влучили у 2 інфраструктурні об'єкти міста. Також постраждали щонайменше 5 осіб, серед яких 15-річний підліток. Усі вони наразі перебувають у лікарні в стані середньої важкості.
В Одесі також є влучання. Росіяни вдарили по інфраструктурному об'єкту на території області.
На Львівщині також появилася інформація про вибухи та роботу ППО. Однак з'ясувалося, що недоброчесні телеграм-канали використали застаріле повідомлення про вибухи в Стрийському районі області.
Насправді ж наразі даних про вибухи у Львівській області наразі не зафіксовані. Цю інформацію спростував також голова ОВА Максим Козицький.
Однак зазначимо, що попри відсутність інформації про вибухи у будь-якому населеному пункті України не варто покидати укриття до відбою повітряної тривоги.
До теми – Новий масований обстріл України 17 листопада: дивіться відео