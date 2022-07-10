Вибух, і у мене всі стіни в крові: очевидці розповіли про момент обстрілу Часового Яру
Джерело:"Суспільне"
Щонайменше 15 людей загинули внаслідок ракетного удару ворога по Часовому Ярі. Під завалами – досі десятки людей. Місцеві жителі кажуть, що не встигли отямитись, як дім вже був у руїнах.
Рятувальна операція досі триває. Співробітники ДСНС з допомогою автокранів підняли десятки тонн завалів.
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Стіни в квартирі покриті кров'ю, – жителька будинку
Одна з жительок будинку – у розпачі, адже її квартиру сильно поруйновано. А чоловік опинився у лікарні – без грошей та телефону. Вона каже: спочатку на вікнах повилітали москітні сітки.
Я питаю: Валеро, а куди прилетіло? Давай бігом у ванні ховатись. А потім тиша – і начебто нічого,
– розповіла постраждала.
Жінка каже, що після цього вони з чоловіком лише наблизились в напрямку вікна, як прозвучав другий вибух і стіни в квартирі вкрились кров'ю.
Вже пораненими люди бігли до підвалу, а за ними тягнувся кривавий слід. Вже тоді прозвучав третій вибух.
Спочатку був спалах, а потім вибух
Ще один чоловік каже, що в момент трагедії був на балконі. Близько 21:00 був сильний спалах, а потім вже вибух. Мешканець упав на підлогу. Другий вибух пролунав вже тоді, коли на балкон вийшла і його дружина.
У ДСНС кажуть про контакт з трьома особами під завалами
Рятувальники кажуть, що встановили контакт з 3 людьми під завалами, зараз над їхнім визволенням працюють співробітники ДСНС. Досі невідомо, з чого гатив ворог, можливо, це були "Іскандери".
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Що відомо про жахливий ракетний удар по Часовому Ярі:
- Часів Яр – місто, розташоване в Бахмутському районі Донецької області.
- Напередодні в місті вороги знищили залізничну станцію.
- Вибухи пролунали по 21:00, зачепило дві багатоповерхівки. В одній з них зруйновано вщент 2 під'їзди.
- Є багато загиблих та поранених. Понад 30 людей піл завалами, серед них – 9-річний хлопчик.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко зазначив, що те чим били по Часовому Ярі окупанти, встановить експертиза.
- Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак назвав обстріл "черговим актом країни-терориста".
Дивіться у відео – про ракетний удар по Часовому Ярі: