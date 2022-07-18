У Дніпрі знайшли тіло загиблого на території "Южмашу", у який вгатили окупанти

Рятувальники завершили розбір завалів на "Южмаші". Вже відома точна кількість жертв внаслідок ракетного удару росіян по Дніпру.

15 липня російські окупанти вдарили по Дніпру ракетами Х-101, загалом на одну атаку вони витратили 78 мільйонів доларів. Частину ракет вдалося збити нашим ППО, але дві з них поцілили у "Южмаш". Рятувальна операція тривала до сьогодні.

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Скільки життів забрали росіяни ракетним ударом по Дніпру

Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про те, що сьогодні, 18 липня, рятувальники завершили розбір завалів на підприємстві "Южмаш", в яке влучили ракети російських окупантів. У ході робіт вони дістали тіло ще одного загиблого внаслідок атаки російських окупантів.

Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей, шістнадцятеро дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні. Працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій,

– заявив Резніченко.

Ракетний обстріл Дніпра: що відомо

15 липня російські окупанти запустили свої ракети по Дніпру. Кілька з них вдалося збити силам ППО. Ворожі снаряди влучили у підприємство "Южмаш".

Ворог здійснив атаку за допомогою літаків Ту-95, які підняв над Каспійським морем. Загалом росіяни цим ударом забрали життя 4 мирних дніпрян.

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