На атаку Дніпра ракетами Х-101 росіяни витратили 78 мільйонів доларів

15 липня росіяни здійснили ракетний обстріл Дніпра. Атака міста коштувала їм десятки мільйонів доларів.

Ввечері 15 липня російські окупанти здійснили ракетний обстріл Дніпра. Його снаряди були спрямовані у підприємство з виробництва ракетно-космічної техніки"Южмаш".

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Скільки росіяни витратили на ракетний обстріл Дніпра

Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, російські окупанти атакували Дніпро ракетами Х-101. Це сучасна зброя, яка летить на низькій висоті, завдяки чому є важкою ціллю для ППО.

Х-101 – це керована ракета, яка має точність удару до 10 метрів. Дальність польоту цього снаряду складає понад 5 тисяч кілометрів.

Одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько 13 мільйонів доларів. Тобто на атаку Дніпра окупанти витратили 78 мільйонів доларів,

– повідомив Лукашук.

Обстріл Дніпра: що відомо

російські окупанти випустили по Дніпру 6 ракет Х-101. Для цього ворог використав літаки стратегічної авіації Ту-95, які підняв над Каспійським морем.

Нашим силам ППО вдалося збити 4 ракети ворога. 2 ракети влучили у "Южмаш".

Внаслідок ракетного обстрілу 3 людини загинуло, 15 громадян отримали поранення.

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