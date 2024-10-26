Унаслідок обстрілу Дніпра загинуло 3 людей, відомо про багатьох постраждалих

Російські військові ввечері 25 жовтня завдали ракетного удару по Дніпру. Унаслідок атаки окупантів у місті є багато загиблих та постраждалих.

Спершу повідомлялося, що в Дніпрі внаслідок атаки постраждали троє людей. Однак згодом у Дніпропетровській ОВА повідомили про трьох загиблих.

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У Дніпрі вже 3 загиблих і 10 постраждалих

Крім того, очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив про 10 постраждалих. За його інформацією, поранення отримав 17-річний хлопець.

Повідомляється, що госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Серед постраждалих у Дніпрі також 8-річна дівчинка. Лисак повідомив, що дитину доставили до лікарні. Очільник ОВА повідомив, що стан дівчинки – середньої тяжкості.

Вночі Сергій Лисак заявив, що з-під завалів потрощеної внаслідок ракетної атаки будівлі деблоковано людину. Відомо про 14 постраждалих, серед яких – 4 дітей. Одна дитина – у важкому стані.

Відомо, що внаслідок обстрілу Дніпра частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Крім того, пошкоджені 4 багатоквартирні будинки й один з медзакладів.

Додамо, що ввечері 25 жовтня росіяни за допомогою "Шахедів" атакували Київ та влучили в багатоповерхівку. Унаслідок атаки окупантів у Києві загинула дитина.