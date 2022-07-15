Як терористи, росіяни хочуть залякати, – Кім розповів нові деталі про ракетні удари у Миколаєві

Окупанти підступно обстріляли два університети у Миколаєві. Вони запустили аж 9 ракет із зенітно-ракетного комплексу C-300.

Про це 24 каналу повідомив голова Миколаївської військово обласної адміністрації Віталій Кім. За його словами, окупанти буквально тероризують Миколаївщину: за добу вони понад 30 разів обстрілювали область з ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією.

До теми Нас береже святий Миколай – у Миколаєві після обстрілів немає жертв і дуже мало поранених, – Кім

Для обстрілу університетів вони знову використали ракети з системи С-300, які створені для протиповітряної оборони. В один з університетів прилетіло 2 ракети, в інший – 1, одна – в цегельне підприємство, ще одна – уточнюється, а кілька ракет вдалося збити за допомогою ППО. Відомо про двох постраждалих у Миколаєві.

На думку Кіма, росіяни почали стріляти з таких ракет, бо в них їх банально дуже багато. І вони не надто ефективні для протиповітряної оборони. Тому окупанти запускають саме їх по цивільних об'єктах.

Він зауважив, що колись загарбники запускали одну ракету в одну будівлю і не влучали. Тепер вони гатять більше ракет і завдають значно більше шкоди. Так вони хочуть зламати моральний опір українців.

Цими діями росіяни хочуть, як справжні терористи, залякати людей, щоб вони зверталися до президента і просили закінчити війну. Але це неправильно. Наші миколаївці лише більше зляться і більше працюють, – наголосив Кім.

Що буде з університетами

Кім наголосив, що університети обов'язково продовжать свою роботу. Однак самі будівлі пошкоджені. Там потрібно провести експертизу, чи придатні вони для навчального процесу.

Більшість документів з архіву університетів вдалося врятувати. Обстріли закладів обійшлися без жертв, а рятувальники майже одразу загасили пожежі.

Кім про обстріли університетів у Миколаєві: дивіться відео

Нагадаємо, російські окупанти 15 липня завдали удари по Педагогічному інституті та Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, який Кім завершив у 2003 році. Там він зараз здобуває ступінь кандидата наук.

Кім додав, що на весь колишній СРСР було лише два таких університети. Один у Миколаєві, інший – у санкт-петербурзі. Йому цікаво, як би відреагували окупанти, якби по російському закладу прилетіло б 5 таких ракет.