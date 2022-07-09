У Миколаєві показали наслідки ворожої атаки з 6 ракет по місту: моторошні фото

Вранці 9 липня російські окупанти запустили по Миколаєву одразу 6 ракет C-300. Вороги поцілили по приватних підприємствах та житлових будинках.

На щастя, внаслідок удару ніхто не загинув. Про наслідки моторошної атаки розповів мер Олександр Сєнкевич.

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Два приватні будинки вщент зруйновані

В одному з районів Миколаєва два будинки зруйновані вщент. Вибухова хвиля повибивала у навколишніх домах вікна та пошкодила покрівлю.

Також під ворожий обстріл потрапила і територія приватного підприємства. Ракети понищили автопарк та гараж.

Постраждали і багатоквартирні будинки

В іншому районі теж зруйновано ще одне підприємство. У приватних будинках, що розташовані поруч, повибивало вікна. У двох багатоквартирних домах пошкоджені балкони.

Адміністрації районів склали акти про пошкодження, а також видали людям плівку та шифер. Рятувальники розбирають завали.

Ракетний обстріл Миколаєва / Фото Олександра Сєнкевича:

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Що відомо про обстріли Миколаєва: коротко

9 липня вибухи в Миколаєві прогриміли близько 05:30. У цей час в місті лунали сирени.

Згодом голова ОВА Віталій Кім розповів, що росіяни запустили по місту 6 ракет С-300.

8 липня в обласному центрі теж були "прильоти". На щастя обійшлось без жертв, вибухи були на околицях.

7 липня вороги вдарили одразу 12 ракетами по Очакову та Миколаєву. Вони гатили з території тимчасово окупованої Херсонщини.

Дивіться у відео – Кім про збір врожаю під обстрілами: