Ворог цілив конкретно в інфраструктуру: як на Одещині долають наслідки нічної атаки
У ніч на 19 липня ворог вчергове ракетами та дронами атакував Україну. Найбільше дісталося Одещині. Цю атаку в ОВА назвали наймасштабнішою. Та влучання в Одеській області – невипадкові, адже днями завершила діяти зернова угода.
Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що окупанти намагалися цілеспрямовано вдарити по припортовій та портовій інфраструктурі – резервуарах з олією та зерном.
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"Це і (ракети – 24 Канал) Х-22, і "Онікси". На жаль, не вдалося їх піймати. Наприклад, у порту Чорноморська згоріло 60 тисяч (тонн – 24 Канал) українського збіжжя – пшениці, яка мала бути завантажена на багатотоннажний корабель і йти до пункту призначення", – зауважив Братчук.
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Окрім того, окупанти влучили у промисловий об'єкт – в ангар з піротехнікою. Також вдарили по ангару з тютюном.
Мета ворога була – влучати саме по цих об'єктах і, власне, бити по житлових кварталах. Усі ракети, які ворог намагався пускати, їх траєкторію спрямовував саме так, щоби вони пролітали через житлові масиви,
– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".
Тобто, щоби працювала українська ППО й наслідки збиття ракет давалися взнаки людям.
Росіяни атакували Одещину в кілька хвиль. Тому рятувальники одразу не могли розпочати ліквідацію пожеж на місцях влучання. Загоряння вже загасили, нині встановлюють збитки. А вони чималенькі, адже портова інфраструктура не є дешевою.
Що відомо про нічну атаку на Одещину
- Окупанти в ніч проти 19 липня одночасно вдарили по Одеській області ракетами Х-22, Х-59, "Онікс" та дронами Shahed-136.
- Ракети росіяни запускали з Чорного моря, а також з берегового комплексу "Бастіон", що в тимчасово окупованому Криму. Дрони-камікадзе ворог випускав також з окупованого півострова, а також з Краснодарського краю. Загалом під час масованої атаки по Україні окупанти запустили 63 повітряних цілі. Українські військові збили 23 "Шахеди", 13 "Калібрів" та одну ракету Х-59.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що основним напрямок удару була Одещина.
- Жертв унаслідок атаки по області немає. Утім відомо про щонайменше 11 постраждалих. Серед них – 9-річний хлопчик. Їм надали меддопомогу. За словами мера Одеси, подібної атаки раніше не було.