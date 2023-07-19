Ворог цілив конкретно в інфраструктуру: як на Одещині долають наслідки нічної атаки

У ніч на 19 липня ворог вчергове ракетами та дронами атакував Україну. Найбільше дісталося Одещині. Цю атаку в ОВА назвали наймасштабнішою. Та влучання в Одеській області – невипадкові, адже днями завершила діяти зернова угода.

Про це 24 Каналу заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. Він зауважив, що окупанти намагалися цілеспрямовано вдарити по припортовій та портовій інфраструктурі – резервуарах з олією та зерном.

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"Це і (ракети – 24 Канал) Х-22, і "Онікси". На жаль, не вдалося їх піймати. Наприклад, у порту Чорноморська згоріло 60 тисяч (тонн – 24 Канал) українського збіжжя – пшениці, яка мала бути завантажена на багатотоннажний корабель і йти до пункту призначення", – зауважив Братчук.

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Окрім того, окупанти влучили у промисловий об'єкт – в ангар з піротехнікою. Також вдарили по ангару з тютюном.

Мета ворога була – влучати саме по цих об'єктах і, власне, бити по житлових кварталах. Усі ракети, які ворог намагався пускати, їх траєкторію спрямовував саме так, щоби вони пролітали через житлові масиви,

– сказав речник Української добровольчої армії "Південь".

Тобто, щоби працювала українська ППО й наслідки збиття ракет давалися взнаки людям.

Росіяни атакували Одещину в кілька хвиль. Тому рятувальники одразу не могли розпочати ліквідацію пожеж на місцях влучання. Загоряння вже загасили, нині встановлюють збитки. А вони чималенькі, адже портова інфраструктура не є дешевою.

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