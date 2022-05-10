Ракетний обстріл Одеси 9 травня: показали кадри порятунку та наслідки влучань

Російські окупанти у понеділок, 9 травня, завдали масованих ракетних ударів по Одесі. Загинула одна людина.

Одеські правоохоронці показали жахливі кадри після удару по Одесі. Його російські загарбники завдали у 77 річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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Правоохоронці врятували з об'єкта цивільної інфраструктури, який зруйнували ворожі ракети, кількох охоронців.

На превеликий жаль, дорогою до лікарні життя одного чоловіка обірвалося. Одещина – українська земля. Була, є і такою залишиться. І жоден "руський мир" у нас не пройде,

– мовиться у повідомленні.

Правоохоронці показали кадри порятунку людей: дивіться відео

Деталі від Одеської обласної прокуратури

Російські загарбники вдарили по об'єктах цивільної та туристичної інфраструктури. В епіцентрі обстрілів опинилися:

Суворовський район Одеси;

Одеський район;

Білгород-Дністровський район.

У Суворовському районі ракета ворога влучила у територію складського приміщення. На жаль, один чоловік загинув. Окрім того, відомо про двох постраждалих.

За даними Одеської обласної прокуратури, обстріл та пожежа завдали суттєвих руйнувань. Постраждали складські та адміністративні приміщення.

Під час обстрілу Одеського району спалахнув торго-розважальний центр "Рив'єра". Вогонь охопив близько 1000 метрів квадратних. Окрім того, вибухова хвиля пошкодила фасади та вікна житлових будинків поблизу. Трьох постраждалих госпіталізували. На щастя, жертв не було.

У Білгород-Дністровському районі ворог пошкодив туристичну інфраструктуру Росіяни зруйнували та пошкодили 5 будівель бази відпочинку, а також – будівлі малого приватного бізнесу. Постраждали троє місцевих жителів.

Одеська обласна прокуратура наголосила: на цих територіях не було жодних військових об'єктів.

Наслідки ракетного удару по Одесі / Одеська обласна прокуратура

Заява голови Одеської ОВА

Сергій Братчук – речник Одеської ОВА – повідомив, що у місті затримали декількох людей, яких підозрюють у співпраці з російськими загарбниками. Наразі триває перевірка. За словами Братчука, серед них, можливо, є коригувальники вогню.

Братчук також зауважив, що затяжна комендантська година в Одесі була ефективною. Серйозних порушень за цей час не зафіксували.

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