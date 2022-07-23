У США, Великій Британії та ЄС прокоментували цинічний удар росіян по порту Одеси

Лише 22 липня в Стамбулі підписали угоду про розблокування українських портів для експорту зерна. Вже вранці 23 липня росія цю угоду порушила, атакувавши Одеський морський порт.

Західні країни вже відреагували на цинічне порушення росією своїх зобов'язань. Про те, що сказали у ЄС, Британії та США на ракетний обстріл Одеси читайте далі.

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Це неприпустимо, – посол США в Україні

Надзвичайний посол України в США Бріджит Брінк наголосила, що так дії росії є неприпустимими. москва атакувала Одесу ще до того, як з часу підписання домовленостей щодо експортних поставок пройшла доба.

кремль продовжує використовувати їжу як зброю. росія має бути притягнута до відповідальності,

– наголосила Брінк.

Переконаний у тому, що росія завжди бреше і старший радник Конгресу США Пол Массаро. Політик наголосив, що москва ніколи не дотримуватиметься жодних угод. Єдиний вихід з ситуації – це перемога України. Вже після цього Україну слід буде озброїти до зубів, аби вона могла стримувати агресора.

У ЄС рішуче засудили удар по Одесі

Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс теж наголосила на тому, що не минуло й 24 годин, коли росія вже порушила підписану нею ж угоду. А в Євросоюзі рішуче засудили ракетний обстріл порту.

Це ще раз демонструє повне ігнорування росією міжнародного права та зобов’язань,

– написав верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

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Реакція МЗС України на обстріл порту: коротко

Міністерство закордонних справ України зазначило, що такі дії росії – це плювок в обличчя Ердогана та генсека ООН.

У дипвідомстві закликали Туреччину та ООН контролювати виконання росією своїх зобов'язань.

Тим часом генсек ООН Антоніу Гутерреш наголосив, що виконання зобов'язань росією, Україною, Туреччиною та ООН є обов'язковим.

Дивіться у відео – МЗС про удар росіян по порту: