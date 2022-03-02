Ракетний обстріл телецентру на Дорогожичах: неполадки уже поремонтували

За попередніми даними, у Київську телевежу потрапили дві ракети. Сьогодні Держспецзв’язку підтвердило пошкодження телевізійної вежі та апаратну на самій телевежі.

Керівництво державного оператора, Концерну РРТ, який належить до сфери управління Адміністрації Держспецзв’язку, повідомило, що оператор був готовий до цих терористичних актів і заздалегідь забезпечив доставку сигналу до регіональних мереж через європейські супутникові станції, які поза доступом ракет російських агресорів.

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Мовлення ведеться без перебоїв

Зараз населення має повноцінний доступ до програм українського телебачення та радіо.

Мовлення ведеться через супутникові платформи, на яких знято кодування, через ефірне мовлення, кабельні мережі та інтернет.

Ліквідація наслідків обстрілів Київської телевежі: відео

Зауважимо, внаслідок жахливих дій російських військових загинули 5 мирних мешканців, які проходили повз телевежу. Ще 5 людей – постраждали.



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