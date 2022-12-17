Росія посилює удари по Києву, щоб розпалити суспільне невдоволення: які наслідки очікують в ISW

У суботу 16 грудня Росія провела один із наймасштабніших обстрілів Києва від початку повномасштабної війни. Аналітики припустили, що так Путін хоче викликати суспільне невдоволення у киян.

В ISW вважають, що Росія, ймовірно, посилює свої удари по Києву, щоб викликати громадську незадоволеність у столиці. Проте там зауважили, що навряд ці ракетні удари зламають волю українців.

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Росія умисно шкодить цивільному населення

В Інституті вивчення війни зауважили, що російські удари продовжують становити серйозну загрозу для українського громадянського населення, проте вони аж ніяк не покращують здатність російських військ проводити наступальні операції в Україні.

16 грудня російські ракети уразили 9 об'єктів енергетичної інфраструктури та кілька житлових будинків у Житомирській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Тим часом заступник голови Ради національної безпеки Росії Дмитро Медведєв виступив із підбурювальними коментарями. 16 грудня, після масованого обстрілу України, Мєдвєдєв опублікував список того, що він назвав законними "військовими цілями" – туди увійшли "збройні сили інших держав, які офіційно вступили у війну" в Україні.

Ймовірно, він зробив ці коментарі намагаючись послабити західну підтримку України, розпалюючи побоювання ескалації між Заходом та Росією. Раніше Медведєв вже робив подібні заяви з тією ж метою.

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