Передноворічний масований удар: більшість ракет збили авіація та ППО

Сьогодні, 31 грудня, росіяни організували масований ракетний обстріл України. Сили ППО збили більшу частину ракет, але, на жаль, не минулося без руйнувань та постраждалих.

Перед Новим роком триває чергова підступна і цинічна ракетна атака ворога. Окупанти влучили у приватний будинок та готель.

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Сухопутні війська прокоментували атаку Росії 31 грудня

Заступник командувача Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк сказав, що більшу кількість повітряних цілей збила українська авіація та сили ППО. Проте у Солом'янському районі ракетним ударом пошкоджено приватний будинок, а в Печерському районі ракета потрапила в готель. Крім того, є руйнування в Голосіївському районі.

Для окупантів не існує законів та звичаїв ведення війни. Вони думають, що здолають нас: якщо не на полі бою, то зруйнувавши наші міста. Але цього, як і кожного наступного разу, вони приречені на поразку. Тому що ми – незламні. Тому що ми не припинимо боротись: поки не повернемо собі кожен сантиметр нашої землі,

– сказали Сухопутні війська.

Атака ворога триває

На момент написання цієї статті по всій Україні досі оголошена повітряна тривога , у Київській області та у Києві працює ППО. У Сухопутних військах наголосили, що атака ворога триває.

Всі у максимальній концентрації, продовжуємо працювати. Зберігаємо спокій, тримаємо стрій! Разом до Перемоги,

– мовиться у повідомленні.

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