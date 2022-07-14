Куди звертатися вінничанам, які не можуть знайти рідних після ракетного удару

російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Станом на 13: 40 на місці влучання працюють пошуково-рятувальні підрозділи, а інформація щодо жертв продовжує оновлюватися.

Щонайменше 90 осіб звернулись по надання кваліфікованої допомоги до медичних закладів. Ще 50 потерпілих перебувають у важкому стані.

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На місці продовжують працювати екстрені служби

Щоб допомогти вінничанам знайти рідних, поліція розгорнула мобільний пункт для звернень громадян. Як пише заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, він працюватиме на вулиці Замостянська, 37.

Окрім цього, у місті відкрили гарячі лінії для пошуку зниклих осіб. Щоб отримати необхідну інформацію, влада закликає телефонувати за наданими номерами – 050-222-03-26 або (0432) 59-42-00.

Якщо ваші рідні чи знайомі перебували у місці атаки і не виходять на зв'язок, телефонуйте,

– зазначив Тимошенко.

Через обстріли у районі призупинено подачу електроенергії

Як повідомила Вінницька міська рада, через ракетні обстріли мікрорайон Замостянський, який постраждав внаслідок ракетних ударів, залишився без світла. З технічних причин тут призупинено подачу електроенергії.

Послугу відновлять одразу після завершення аварійно-рятувальних робіт,

– повідомили у "Цілодобовій варті".

Відомо, що станом на 13:50 рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу біля Будинку побуту "Ювілейний" в центрі Вінниці. Після влучання будівля більше непридатна до використання.

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