8 пацієнтів досі у важкому стані: що відомо про постраждалих від атаки на Вінницю

російські окупанти 14 липня завдали кривавого ракетного удару по Вінниці, внаслідок якого загинуло понад 20 людей. Ще 55 людей продовжують лікуватися після обстрілу ворога.

Частину постраждалих лікують за кордоном

Про постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян розповіла заступниця директорки Департаменту охорони здоров'я та реабілітації ОВА Тетяна Бондаренко. Вона повідомила, що 55 поранених продовжують лікуватися у лікарнях Вінниччини.

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Повідомляється, що 8 пацієнтів перебувають у важкому стані. Зкорема, залишається критичним стан20-річної дівчини, яка має 98% опіків тіла.

Також у важкому стані лікар із "Нейромеду": він зараз перебуває на лікуванні за кордоном.

Вісім пацієнтів перевели до закладів охорони здоров'я міста Львова. Найближчим часом вони будуть транспортовані до медичних закладів європейських країн. Наразі троє із них уже доправлені у клініки Польщі та Німеччини. Серед них і одна дитина. Це стало можливим завдяки співпраці з Міністерством охорони здоров'я України,

– розповіла Тетяна Бондаренко.

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