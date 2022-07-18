На жаль, Вінниць у нас буде ще не одна і не дві

Чим гірші будуть справи окупантів на фронті, тим більше вони вбиватимуть мирних. Гібридна війна допускає гібридні перемоги.

Криваві "перемоги" орди

І вбиті діти у Вінниці сприймаються московитами не меншими звитягами, ніж окупація Сєвєродонецька чи Маріуполя. Тож, якщо не виходить на фронті, російські ракетники будуть клепати для свого люмпена перемоги над жінками та дітьми.

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Це неприємна правда. На жаль, Вінниць у нас ще буде не одна і не дві. І чим ближчою буде перемога, тим більше буде жертв серед цивільних. Маємо через це пройти. Тож, у кого є можливість, зараз краще жити на селі, а не у великих містах.

Ганебний кінець "рускіх витязів" вже близько

Але є й хороші новини. Чому вони луплять по цивільних? Бо в розумінні наслідків вони виходять зі свого світогляду. З того, як вчинили б рускі, якби по ним прилітало в якусь ср*ну твєрь. Вони б злякалися. Бо ніякі вони не воїни, а сцикуни. Казки про безстрашних московитів, яким чи жити, чи померти – все одно, це міф! В армію їх гонять батогами і ставлять позаду загороджувальні загони, щоб "рускі витязі" не розбіглися.

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Виходячи зі свого світогляду сцикунів, вони намагаються кошмарити нас, щоб злякалися й ми. Але ж ми принципово інші!

Ми не злякаємося. Ми будемо наливатися не страхом, а люттю. Ми плекатимемо помсту. Методично, як бур'ян на грядці, забиратимемо одне їхнє нікчемне життя за іншим. І коли над Донецьком та Сімферополем замайорять українські прапори, на росії не вистачить памперсів, так ср*тимуться в штани билинні лапотні богатирі, які зараз радіють дитячим смертям у Вінниці.

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