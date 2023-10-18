Момент влучання російської ракети по Запоріжжю потрапив на відео
Джерело:Нацполіція
У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили ракетами по житловому кварталу Запоріжжя. Нацполіція показала кадри ворожої атаки.
Окупанти вночі атакували Запоріжжя. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку.
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Перші хвилини атаки
У Нацполіції показали момент влучання російської ракети по Запоріжжю. Ракета потрапила у житловий будинок.
Момент прильоту: відео Нацполіція
У ніч проти 18 жовтня російська армія випустила по Запоріжжю аж шість ракет. Одна з них влучила у багатоповерхівку у центрі міста, зруйнувавши перекриття під’їзду з третього по п’ятий поверх. Дві інші вдарили по території промислових об’єктів, ще одна – по приватному домоволодінню.
Наразі ще тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на зараз відомо про чотирьох загиблих і 3 поранених – двох чоловіків 25 та 29 років й 48-річну жінку після атаки Росії госпіталізували. У будівлі повністю зруйновані 8 квартир.
За словами голови Запорізької РДА Олега Буряка, ворог пускав по Запоріжжю ракети з частотою у 3 – 4 хвилини.
Ймовірно, росіяни здійснили обстріл з ЗРК С-300. За словами очільника ОВА Юрія Малашко, ця балістика долітає з місця запуску до міста за 32 – 42 секунд.
Під ворожим вогнем опинилася церква
Унаслідок нічного ракетного обстрілу пошкоджень зазнав Покровський кафедральний собор Запорізької єпархії. Там вибило всі шибки, зламані віконні рами та пошкоджено фасад.
У місцевій владі також уточнили, що у результаті обстрілу у Запоріжжі було пошкоджено близько 30 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, а також 2 навчальних та 2 медичних заклади.
Зеленський відреагував на черговий злочин росіян
Президент висловив співчуття родинам загиблих і запевнив, що держава-агресорка обов'язково заплатить за цей акт жорстокості.
Держава-зло продовжує свою тактику війни із цивільними, свій терор. Я дякую всім, хто не залишається байдужим і допомагає нам його долати,
– наголосив Зеленський.
Він додав, що російський терор має зазнати поразки.