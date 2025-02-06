У ракетному полку під Москвою посилили перевірки після атаки українських дронів, – "Атеш"
- У ракетному полку під Москвою посилили перевірки після атак українських дронів у січні 2025 року.
- Полк займається відбиттям повітряних ударів і має установки С-400 та С-300ПМ.
Партизани розвідали ракетний полк у Підмосков'ї. Кажуть, що там посилили перевірки після атаки українських дронів.
Йдеться про випадок у січні, коли українські БпЛА з'явилися у Московській області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням рух "Атеш".
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Полк займається відбиттям повітряних ударів
Агент "Атеш" розвідав, яка ситуація на території 606 гвардійського зенітного ракетного полку у населеному пункті Електросталь Московської області. Зокрема, зібрав дані про режим роботи, транспорт та особовий склад.
Цей підрозділ займається відбиттям повітряних ударів. У нього на озброєнні є установки С-400 "Тріумф" та С-300ПМ.
За інформацією від родичів військовослужбовців після атак українських БпЛА у січні 2025 року, коли дрони долітали до Московської області, почастішали перевірки,
– кажуть в "Атеш".
Партизани показали ракетний полк під Москвою / Фото "Атеш"
Уся інформація від партизанів передана Силам оборони України.