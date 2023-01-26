Тактика не спрацювала: політолог назвав наслідки спроб Росії знищити інфраструктуру України

Росія, за допомогою ракетного терору, сподівалась схилити Україну до "переговорів". Очевидно, що ця тактика не спрацювала й, навпаки, згуртувала та мобілізувала українців.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, подібна тактика, в принципі, ніколи не призводила до очікуваного результату агресора, а тому, на що саме розраховувала Росія – невідомо.

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Росія спровокувала ще більше бажання мститися

Тарас Загородній пояснив, що своїми діями Росія не досягла поставлених завдань. Там сподівались, що удари по критичній інфраструктурі змусять український народ тиснути на президента, щоб той погодився на ганебні умови Кремля, але це спрацювало зовсім навпаки й ще більше мобілізувала українців проти Росії.

Це призводить до того, що Україна починає розуміти, що треба переносити війну на територію Росії для знищення військової інфраструктури,

– сказав Загородній.

Політолог пригадав статтю Валерія Залужного про те, що Росія відчуває безкарність. Саме тому перенесення війни на територію Росії має бути однією з тактик, яку необхідно втілювати.

Для цього потрібна зброя власного виробництва, тому що я скептик щодо того, що нам будуть надавати ракети великої дальності тисячі або дві тисячі кілометрів. Я подивився, чим озброєна армія Тайваню, Японії та Південної Кореї, які союзникам США – так у них ракети власного виробництва,

– сказав Загородній.

Політолог зазначив, що США надають їм Patriot, літаки, але не надають далекобійні ракети. Такий підхід пояснюється логікою США, що вони надають оборонну зброю, а таку, яка може атакувати, наприклад, Пекін вони не надають, щоб не бути стороною ескалації.

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Враховуючи це, на думку політолога, Україні необхідно налагодити власне виробництво зброї, безпілотників, розширити диверсійну діяльність на території Росії. Тарас Загородній розповів, що на це натякав голова СБУ Василь Малюк в одному зі своїх інтерв'ю, зокрема він зазначив, що буде більше "бавовни" в тилу у росіян.

Загородній переконаний, що росіяни повинні відчути війну й щоб знищувалась їхня інфраструктура, бо без цього війна може тривати дуже довго.

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