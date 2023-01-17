Сотні дніпрян прийшли попрощатися з тренером по боксу, який загинув через атаку Росії

У Дніпрі через ракетний удар 14 січня загинув заслужений тренер по боксу Михайло Кореновський. Сьогодні, 17 січня, його поховали.

Попрощатися із загиблим чоловіком прийшло дуже багато людей. Відповідні фото з церемонії прощання оприлюднили у різних телеграм-каналах, інформує 24 Канал.

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Як пройшло прощання з Михайлом Кореновським

Церемонія прощання відбулася 17 січня в ігровій залі Придніпровської державної академії фізичної культури та спорту.

Попрощатися з тренером прийшли сотні дніпрян – друзі, колеги, рідні та учні Кореновського.

Кореновський був заслуженим тренером України з боксу та старшим тренером збірної Дніпропетровської області. У нього залишилися дружина з двома дітьми. Сім'я залишилася без житла внаслідок ракетної атаки Росії.

У Дніпрі попрощалися з тренером Михайлом Кореновським / фото "Суспільне", "Інформатор"

Пошукові роботи на місці ракетного удару по Дніпру завершили