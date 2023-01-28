Почали жити заново вчетверте: історія подружжя, яке дивом врятувалось під час обстрілу Дніпра
У 2014 році Євген та Ольга Ботвінови переїхали з Шахтарська до Херсона, а звідти – до Дніпра, бо жити в окупації не змогли. Однак і в цьому місті у них сталася трагедія – ворожа ракета зруйнувала квартиру.
Подружжя дивом вижило. Їх врятували рятувальники. Ольга була за крок від смерті. Про це стало відомо в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.
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Подружжя дивом вижило через ракетний удар у Дніпрі
Під Євгеном Ботвіновим обвалилися усі квартири. Подружжя врятувало лише те, що у момент удару вони перебували у кімнаті, яка вціліла.
Коли ми відкрили двері у сусідню кімнату, зрозуміли, що сталося. Ми побачили прірву від 9 до 1 поверху. Все горіло, люди кричали, було нестерпно страшно,
– розповіла Ольга.
Жінку поранив уламок і вона стікала кров’ю. Врятувало те, що її чоловік – хірург, і він надав їй допомогу.
Жінку поранив уламок і вона стікала кров’ю / Скриншот з відео
Рятувальники діставалися до пари понад три години. Потім їх доставили в лікарню.
Нещодавно родину виписали з лікарні. Квартира, яку їм дали друзі, – вже четверта домівка подружжя. Усі інші – вони втратили через російських окупантів.
Зараз подружжя намагається звикнути до того, що життя триває.
Подружжя втратило домівку у Дніпрі / Скриншот з відео
Ворожий ракетний удар по багатоповерхівці у Дніпрі: що відомо
- 14 січня російська ракета влучила у дев'ятиповерхівку у Дніпрі. Внаслідок обстрілу повністю зруйновано під'їзд.
- Розбирати завали завершили лише 17 січня. Загалом внаслідок російського терористичного удару загинули 46 людей. Шестеро з них – діти. Ще 79 людей отримали травми.
- Олена Журавська, якій було 73 роки, перебувала у будинку, куди влучила російська ракета. Тіло жінки досі шукають.
- Мер Борис Філатов повідомив, що місто встановлює, скільки квартир зруйнували вороги. Комунальні служби проводять інструментальне обстеження під'їздів, які розташовувалися біля знищених квартир.
- До речі, у Дніпрі внаслідок ракетного удару загинула ціла родина Фігурних. 20 січня їх поховали.