"Я був у ванній, це врятувало": що кажуть свідки про удар по Харкову та фото й відео наслідків

Російські військові завдали ракетного удару по Харкову пізно ввечері 10 січня. Відомо, що окупанти поцілили у готель у Київському районі. Свідок атаки розповів, що допомогло йому вижити.

Журналісти поспілкувалися з лікарем-психіатром Михайлом Бебешко. Він якраз перебував у готелі, коли Росія завдала по ньому ракетного удару.

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Чоловік був у ванній

У момент вибуху я не чув, що була повітряна тривога і перебував у ванній кімнаті, це мене врятувало. Я впав, ударився головою, потім ліг на підлогу. Під час повторного вибуху вилетіли двері, добре, що я лежав на підлозі. Після другого вибуху я гукнув своїх колег: "Всі живі?" – "Всі живі",

– розповів він.

Відомо, що Михайло Бебешко у Харкові проводить тренінги для соціальних працівників, а також психологів. Він – з Торецька Донецької області.

Наслідки ракетного удару по Харкову / Фото Суспільне

Міський голова Ігор Терехов наголосив, що по середмісті Харкова ворог запустив дві ракети. Він також підкреслив, що під загрозою були 30 мирних мешканців.

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Дві ракети по готелю у середмісті Харкова. Жодного військового там не було. Натомість було 30 цивільних, з яких одинадцятеро – поранені російськими ракетами. Серед постраждалих – і турецькі журналісти,

– підкреслив Терехов.

Співробітники ДСНС ліквідовують наслідки атаки / Фото ДСНС

Що відомо про поранених

О 01:04 глава Харківської ОВА Олег Синєгубов актуалізував інформацію. Він зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнав готельний комплекс. Також спалахнули кілька автомобілів.

На той момент було відомо про 11 постраждалих. 4 з них – чоловіки віком від 31 до 38 років, а 7 – жінки у віці від 23 до 71 року.

До медичних закладів доставили дев'ятьох потерпілих. Відомо, що 35-річний чоловік у важкому стані. 8 пацієнтів перебувають у середньому та легкому стані. А ще 2 постраждалим надали допомогу на місці.

За словами Олега Синєгубова, постраждалих забезпечили всім необхідним. Вони перебувають під лікарським наглядом. Також на місці ракетного удару продовжують працювати екстрені служби.