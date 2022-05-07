Ракетний удар окупантів по Карлівці на Полтавщині: в ОВА розповіли про наслідки

Росіяни вдарили ракетами по Полтавській області. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

"Приліт" був по місту Карлівка. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін зазначив, що виникла пожежа, але її вже ліквідували.

До теми Російські окупанти вгатили ракетами по Полтавщині

Повилітали шибки

Вибуховою хвилею пошкодило шибки в будівлях, розташованих неподалік. Куди саме влучили росіяни, поки не кажуть.

Зранку на Полтавщині пролунала повітряна тривога. Оголосили її близько 04:09, але вже о 04:30 передали інформацію про відбій. Наразі невідомо, чи удар був у проміжку цього часу.

Ракетні удари по Полтавщині

Росіяни 13 квітня обстріляли Полтавську область. Вдарили по інфраструктурі Чуднова та Миргорода. З'ясували, що пошкоджений аеродром у Миргороді. Руйнування були значні. Однак без жертв та постраждалих.

Також окупанти атакували Полтавщину на Великдень 24 квітня. Вони випустили аж 9 ракет по Кременчуку. Вгатили по ТЕЦ, а також нафтопереробному заводу у місті. На жаль, одна людина загинула, ще 7 – поранені. ТЕЦ та завод окупанти зруйнували вщент.

До слова, Лунін зазначав, що через руйнування Кременчуцької ТЕЦ 180 тисяч людей можуть залишитися без тепла й гарячої води на наступний опалювальний сезон. Поки що влада розглядає можливість будівництва 2 нових котелень, аби місто не залежало від однієї ТЕЦ. Остаточні висновки щодо цих побоювань обіцяють за 2 тижні.

Ракетний удар по Харківщині

Крім Полтавщини, загарбники вранці 7 травня запустили ракети по Харківщині. Зокрема, по Краснограду. У місцевій ОВА повідомили, що, попередньо, жертв та постраждалих немає. Ударів було 2. Пошкодили об'єкт критичної інфраструктури, будівлі та автомобілі, що були поруч.

Зауважимо, у Харківській області близько 09:34 оголосили повітряну тривогу. Людям необхідно було негайно спуститись в укриття. Згодом повідомили, що окупанти обстрілюють з артилерії Золочів. Тому місцевих просять не покидати сховища до відбою.

Не ігноруйте повітряні тривоги 8 – 10 травня: Росія може потужно атакувати: