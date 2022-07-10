Ракетний удар по Часовому Ярі на Донеччині: кількість загиблих зросла до 15

Ввечері 9 липня ворог вдарив ракетами по Часовому Ярі, що в Бахмутському районі. Постраждали 2 багатоповерхівки. Кількість загиблих збільшилась. Станом на 13:00 – жертв уже 15.

Як зазначили рятувальники, постраждали 5 осіб. Пошукова операція триває.

Більше тут росіяни вдарили по будинках в Часовому Яру під Бахмутом: є загиблі, десятки людей – під завалами

Рятувальники продовжують розбирати завали

У ДСНС кажуть, що тіло восьмої жертви ракетного удару знайшли близько 10:25. Після цього кількість загиблих збільшувалась майже щогодини. Раніше повідомляли, що під руїнами будинку можуть перебувати понад 30 людей, серед них – 9-річний хлопчик. У одній за багатоповерхівок майже вщент знищені 2 під'їзди.

Моторошні наслідки ракетного обстрілу / Відео ДСНС:

По місту вдарили щонайменше 2 ракетами

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, по Часовому Ярі вдарили щонайменше 2 ракетами. Для того, аби визначити те, які саме це ракети були, потрібно проводити експертизу.

Під руїнами були живі люди

Раніше співробітники ДСНС казали, що їм вдалось встановити контакт з трьома жителями будинку, який просто знищили росіянами. Їх готувались витягувати. На місці працювали близько пів сотні рятувальників, 9 одиниць техніки та 2 автокрани.

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Що відомо про моторошний удар по Часовому Ярі:

Ввечері 9 липня у Часовому Ярі, що у Бахмутському районі, прозвучали вибухи.

Ракети потрапили у житловий район, де майже вщент знищили одну з багатоповерхівок.

Попередньо була інформація що, можливо, росіяни били по місту з "Ураганів". Поки що підтверджень цьому немає.

До ранку рятувальники розібрали близько 70 тонн завалів.

Дивіться у відео – про трагедію у Часовому Ярі