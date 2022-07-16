По Чугуєву росія випустила ракети з-під Бєлгорода: усі постраждалі – цивільні

росія вкотре підтверджує статус країни-терористки. Окупанти у ніч проти 16 липня випустили відразу кілька ракет по Чугуєву, що на Харківщині

Ворог знову обстріляв мирне населення, поруйнувавши цивільну інфраструктуру. Зокрема, житловий будинок, а також школу.

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Загинуло щонайменше троє людей

Військові країни-агресорки випустили 4 ракети. За попередньою інформацією, удар близько 03:30 ворог здійснив з-під Бєлгорода. Внаслідок цього руйнувань зазнали житловий будинок, школа, а також адміністративні будівлі у місті.

Крім того, один зі снарядів влучив у землю. Там утворилась вирва діаметром близько 14,5 метра.

Що стосується житлового будинку, то його частина зруйнована вщент. Рятувальники під завалами споруди знайшли тіла трьох людей. Відомо також про ще трьох поранених. Усі потерпілі, підкреслимо, – цивільні.

Ворог завдав ракетного удару по Чугуєву / Фото Нацполіції

У Нацполіції повідомили, що співробітники ДСНС продовжують розбирати завали. Спочатку займуться цим питанням, а потім можна буде встановити, якими ракетами ворог бив по Чугуєву.

Також на місці влучань працюють слідчі, криміналісти, прокурори. Справу про ракетну атаку по місту вже передали до єдиного реєстру досудових розслідувань. Вона поповнить список воєнних злочинів, скоєних росіянами від початку повномасштабного вторгнення.

Атака сталась під час повітряної тривоги

У ніч проти 16 липня мешканців Харківщини розбудила сирена. Після неї почали з'являтись повідомлення про вибухи в області. Тоді мовилось, що їх чули у Чугуєві.

Але тоді достеменної інформації не було. Водночас в області була гроза, тож містяни могли чути саме її. Але, на жаль, це таки були вибухи.

Тож ми вкотре закликаємо не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу. Щойно лунають сирени – вирушайте негайно до укриття та перебувайте у ньому до відбою. Цей простий алгоритм дій може врятувати вам життя.

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