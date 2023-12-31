Ракетами по Дніпру: у якому стані перебувають поранені внаслідок атаки 29 грудня
Джерело:Міська рада Дніпра
29 грудня окупанти масовано вдарили ракетами і "Шахедами" по Україні. Ворог атакував низку обласних центрів.
Серед міст, які опинилися на прицілі у російських загарбників, було й Дніпро. Там ворожий обстріл вбив і поранив понад два десятки людей.
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У якому стані потерпілі
Внаслідок російського удару кілька жителів Дніпра госпіталізували з пораненнями до місцевих лікарень.
Відомо, що станом на 31 грудня у медзакладах перебувають 15 поранених. Більшість з пацієнтів – у стані середньої тяжкості.
Станом на ранок 31 грудня в лікарнях перебували 18 поранених.
Також сьогодні стало відомо про смерть 45-річного чоловіка, постраждалого під час масованої атаки. Лікарі до останнього намагалися врятувати йому життя. Загалом у Дніпрі через атаку 29 грудня загинуло семеро осіб.
Окупанти атакували пологовий будинок і ТЦ: що відомо про удар по Дніпру
- Зранку 29 грудня російські окупанти випустили понад сотню ракет по території України. У Дніпрі лунали вибухи. Згодом стало відомо про влучання у різні об'єкти цивільної інфраструктури.
- Так, ворог цинічно атакував пологовий будинок. На щастя, ракета пройшла по дотичній, що дозволило уникнути жертв серед пацієнтів і персоналу медзакладу. Одна секція самої будівлі зруйнована, всі вікна вибиті
- Крім того, у торгівельному центрі виникла пожежа.
- Також росіяни вщент зруйнували один приватний будинок, пошкодили 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок та автівки.