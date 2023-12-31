Ракетами по Дніпру: у якому стані перебувають поранені внаслідок атаки 29 грудня

29 грудня окупанти масовано вдарили ракетами і "Шахедами" по Україні. Ворог атакував низку обласних центрів.

Серед міст, які опинилися на прицілі у російських загарбників, було й Дніпро. Там ворожий обстріл вбив і поранив понад два десятки людей.

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У якому стані потерпілі

Внаслідок російського удару кілька жителів Дніпра госпіталізували з пораненнями до місцевих лікарень.

Відомо, що станом на 31 грудня у медзакладах перебувають 15 поранених. Більшість з пацієнтів – у стані середньої тяжкості.

Станом на ранок 31 грудня в лікарнях перебували 18 поранених.

Також сьогодні стало відомо про смерть 45-річного чоловіка, постраждалого під час масованої атаки. Лікарі до останнього намагалися врятувати йому життя. Загалом у Дніпрі через атаку 29 грудня загинуло семеро осіб.

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