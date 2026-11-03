Росія масовано вдарила по Дніпру вночі: кореспондент розповів про наслідки атаки
Російські окупанти вдарили дронами та ракетами по Дніпру в ніч на 3 листопада. Під атакою опинилися як об'єкти енергетики, так і житловий будинок, відділення поліції та медичний заклад.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів кореспондент із Дніпропетровщини Олександр Фефілатьєв. За його словами, наразі відомо про 17 постраждалих. Ще одна людина загинула. Троє чоловіків перебувають у лікарні у тяжкому стані.
Що відомо про наслідки атаки по Дніпру?
Як наголосив Фефілатьєв, у Дніпрі ворог влучив в одну з житлових багатоповерхівок. Будинок частково склався. Рятувальники розбирають завали та намагаються дістати звідти людей. Надходила інформація, що під завалами можуть перебувати близько 10 людей, але вони живі. Згодом у соцмережах опублікували відео, як звідти дістають тіло чоловіка.
Під атакою ворога опинився один із медичних закладів міста. На той момент там перебувало близько 100 людей.
На щастя, ніхто не постраждав. У місті вже за відпрацьованим алгоритмом пацієнтів та медиків швидко переводять в укриття,
– зауважив кореспондент.
Станом на ранок у Дніпропетровській області запровадили планові відключення світла. На вулиці повертається дещо забутий звук генераторів.
Кореспондент розповів про ситуацію у Дніпрі: дивіться відео 24 Каналу
Додамо, в ніч на 31 жовтня ворог також атакував енергетику в Дніпрі. Тоді в місті залишалися без світла понад 100 тисяч споживачів.