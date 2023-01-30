Залишився лише фартух: у Дніпрі поховали 17-річного хлопця, який загинув від ракети росіян

Українці завжди пам'ятатимуть про злочини росіян та геноцид, який вони чинять проти українського народу. Жителі Дніпра досі оговтуються від ракетного удару по житловому будинку, внаслідок якого загинули 46 людей.

Серед них був і 17-річний Максим Богуцький. Хлопця поховали через два тижні після трагедії.

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На згадку залишився зелений фартух

Сім'я Богуцьких придбала квартиру у тому будинку 10 років тому. Однак після влучання російської ракети не залишилося ні помешкання, ні автівки, ні фотографій.

Похорон Максима Богуцького / Фото Оксана Йоханнессон

Мама Максима – Тетяна – розповіла, що в них була дуже дружня родина.

Я завжди думала, як мені поталанило з сином. У нього було чудове почуття гумору, він любив готувати і навчатися нового,

– зазначила жінка.

17-річний Максим був у квартирі сам, коли окупанти вдарили ракетою по житловому будинку. Батьки раніше пішли в гості.

Фотографиня Оксана Йоханнессон згадує, що вперше зустріла батьків хлопця на другий день рятувальних робіт. Каже, що квартира розташовувалась на 7-му поверсі. Тоді вона побачила, що на вцілілій кухні висить зелений фартух – подарунок сина з першої стипендії.

На похорон Максима прийшли друзі з дитинства та університету, де хлопець на першому курсі вивчав програмування. Ховали його з накритим простирадлом.

"Все, що лишилося від "того" життя – цей зелений фартух", – зазначила фотографиня.

Також вона повідомила, що родина Богуцьких дуже потребує допомоги, і буде вдячна кожному:

Реквізити:

Monobank – 4441114418807218;

ПриватБанк – 4149499121622334.

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