Ракетний удар по Києву: фоторепортаж, як росіяни понівечили серце України

Уже другий раз кияни прокидаються від вибухів. У ніч проти 13 грудня росіяни били по столиці балістикою, постраждав Дніпровський район. Але роботу ППО добре чув і правий берег.

Якщо минулого разу, 11 грудня, вибухи були о четвертій ранку, то в ніч на середу – о третій. В обох випадках тривога пролунала вже після роботи ППО. Валентина Поліщук зробила фоторепортаж для 24 Каналу, в ньому можна бачити наслідки нічного обстрілу Києва 13 грудня.

Дивіться також Син відгукнувся – мені більше нічого не треба було, – киянин про страшну атаку "Іскандерами"

Якими є наслідки ракетної атаки по столиці в ніч проти 13 грудня

Через атаку постраждали житловий будинок, дитячий садок і лікарня.

Наслідки ракетної атаки росіян по Києву 13 грудня 2023 / Фото Валентини Поліщук

На жаль, через нічну атаку є руйнування. На світлинах добре помітні не тільки розбите скло, а й спалені квартири, автівки та вирва на подвір'ї.

Кияни після ракетної атаки по столиці 13 грудня 2023: люди дивляться на те, що Росія зробила з їхніми домівками / Фото Валентини Поліщук

Дивіться також Це відбувається за долі секунди: військовий експерт пояснив, як Patriot збиває ракети над Києвом

Що відомо про нічний удар балістикою по Києву 13 грудня