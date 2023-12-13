Ракетний удар по Києву: фоторепортаж, як росіяни понівечили серце України
Уже другий раз кияни прокидаються від вибухів. У ніч проти 13 грудня росіяни били по столиці балістикою, постраждав Дніпровський район. Але роботу ППО добре чув і правий берег.
Якщо минулого разу, 11 грудня, вибухи були о четвертій ранку, то в ніч на середу – о третій. В обох випадках тривога пролунала вже після роботи ППО. Валентина Поліщук зробила фоторепортаж для 24 Каналу, в ньому можна бачити наслідки нічного обстрілу Києва 13 грудня.
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Якими є наслідки ракетної атаки по столиці в ніч проти 13 грудня
Через атаку постраждали житловий будинок, дитячий садок і лікарня.
Наслідки ракетної атаки росіян по Києву 13 грудня 2023 / Фото Валентини Поліщук
На жаль, через нічну атаку є руйнування. На світлинах добре помітні не тільки розбите скло, а й спалені квартири, автівки та вирва на подвір'ї.
Кияни після ракетної атаки по столиці 13 грудня 2023: люди дивляться на те, що Росія зробила з їхніми домівками / Фото Валентини Поліщук
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Що відомо про нічний удар балістикою по Києву 13 грудня
- Росіяни підступно вгатили по столиці десятьма балістичними ракетами вночі. Протиповітряна оборона збила всі, але уламки позбавили людей домівок.
- Міська влада обіцяє відновити багатоквартирний будинок у Дніпровському районі після експертизи. Якщо ж пошкодження конструкцій критичні, розглянуть варіант капітального відновлення будинку.
- Також відновлять дитсадок, який пошкодило уламками. Постраждала і будівля лікарні.
- Від атаки постраждали 53 людини. Із них 20 госпіталізували, зокрема двох дітей. Іншим медики допомогли на місці, в тому числі шістьом дітям.
- Били, імовірно, "Іскандером", С-300 або ж С-400. Оскільки це балістичні ракети, то є дуже мало часу на реагування. Тому тривогу вмикають уже після роботи ППО.