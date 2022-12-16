У Києві поїзди метро не курсуватимуть до кінця дня через ракетні обстріли

У Києві поїзди метрополітену сьогодні до кінця дня не курсуватимуть. Це пов’язано з пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії.

Водночас підземні станції працюватимуть в режимі укриття. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

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Що з метро у столиці

У зв’язку із пошкодженням енергетичної системи та аварійними відключеннями електроенергії поїзди метрополітену сьогодні (16 грудня – 24 канал) до кінця дня не курсуватимуть. Для пересування містом просимо скористатися наземним громадським транспортом,

– заявили у КМДА.

Так, сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним.

17 грудня в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену.

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особлива увага приділена маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятимуть додатково. Перелік автобусних маршрутів можна подивитись за посиланням.

Чому не відновили рух після відбою тривоги

Головний інженер "Київського метрополітену" Віктор Виговський заявив, що київський метрополітен не працює як транспорт через відсутність необхідної потужності для руху поїздів внаслідок російської атаки по об’єктах енергетики.

"Метрополітен працює і як транспортний об'єкт, і як об'єкт укриття. Нині, на жаль, внаслідок ракетних обстрілів маємо ситуацію обмеження та відсутності електроенергії на частині живильних центрів електророзподільної компанії", – розповів Виговський.

У Києві проблеми зі світлом, водою та теплом

Як повідомив Віталій Кличко, є влучання у кілька районів міста. Росіяни били по об'єктах критичної інфраструктури столиці. На кількох об'єктах енергозабезпечення є пошкодження, тому зараз у Києві є перебої зі світлом, водою, теплом.

Раніше мер повідомляв, що у зв'язку з пошкодженнями енергоінфраструктури в усіх районах столиці є перебої з водопостачанням. Фахівці працюють, щоб стабілізувати систему. Кличко порадив киянам підготувати запас питної та технічної води.