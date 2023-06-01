Закрите укриття у Києві: влада обіцяє жорсткі рішення, а поліція відкрила справу

У Деснянському районі Києва унаслідок ракетного обстрілу росіян загинуло 3 людей. На момент ракетної атаки в поліклініці, ймовірно, було закрите укриття.

Про те, що укриття було закрите, розповів мешканець Деснянського району Ярослав, який внаслідок обстрілу Києва втратив дружину. Жінка з дитиною загинула на вулиці, коли йшла до укриття.

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Кличко сказав, хто відповідав за укриття

Зі слів мер Києва Віталія Кличка можна припустити, що укриття могло бути закритим у поліклінці в Деснянському районі. Зокрема, столичний мер зранку 1 червня повідомив, що в поліклініку виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки, щоб на місці з'ясувати, чому не було доступу до укриття в поліклініці.

Мер Києва наголосив, що відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава районну, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати.

Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно,

– додав він.

У Деснянській РДА кажуть, що укриття було відкрите

Голова Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації Дмитро Ратніков інформує, що укриття нібито було відкрите. Зокрема, він посилається на повідомлення директора полікліники № 3.

У повідомленні мовиться, що працівник нічної зміни відкрив центральний вхід.

Частина мешканців опинилися в укритті, частина – ні. 3 особи біля укриття загинули. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту,

– написав він.

Ратніков теж повідомив, що від ранку триває робота з керівництвом поліклініки та фахівцями департаменту муніципальної безпеки КМДА.

"Викликані на доповідь всі відповідальні особи. Будуть ухвалені жорсткі рішення відносно всіх відповідальних осіб після з'ясування всіх обставин", – додав він.

Поліція розслідує, чи було укриття закритим

Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що поліція Києва розслідує, чи було укриття закритим. За цим фактом поліція вже розпочала кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Клименко обіцяє, що в рамках розслідування знайдуть та притягнуть до відповідальності усіх винних осіб. Він уточнив, що серед загиблих дві жінки та 9-річна дівчинка, які намагалися потрапити у закрите бомбосховище.

Закриті бомбосховища під час війни – це не просто байдужість. Це злочин,

– заявив Клименко.

Глава КМВА Сергій Попко заявив, що наразі проводять слідчі дії. Він зазначив, що ніхто інформацію приховувати не буде. Також Попко уточнив, що вхід в укриття був один.

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