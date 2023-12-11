Через ракетну атаку деякі мешканці Києва залишилися без світла, – Міненерго

11 грудня окупанти атакували Київщину балістичними ракетами. У Міненерго заявили про пошкодження об'єктів енергетики.

Ворог випустив по Києву 8 ракет. Хоча усі вони були збиті, сталося падіння уламків. Відомо, що вони пошкодили об'єкти енергетики.

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Скільки киян сидять без світла

Наразі ще триває огляд об'єктів енергетики у столиці після ранкової атаки. У Міненерго повідомили, що унаслідок ракетного удару 120 споживачів у столиці залишилися без електропостачання.

Загалом через бойові дії, технічні причини та негоду станом на 11 грудня знеструмлено 491 населений пункт.

Водночас у відомстві зазначили, що обмеження електропостачання не застосовується в жодній з областей.

Що відомо про атаку на Київ

Близько 4 ранку Росія випустила балістичні ракети з пускових наземних установок, розташованих на території Брянської області. Усі ворожі цілі летіли на Київ. Вибухи у столиці пролунали до сигналу повітряної тривоги.

Згодом у Повітряних силах уточнили, що усі 8 ракет, запущених ворогом, сили ППО збили. Унаслідок падіння уламків у Дарницькому районі столиці є пошкодження нежитлових будівель і житлових будівель. Відомо про 4 постраждалих. В одного чоловіка – осколкове поранення.

Крім того, вночі окупанти атакували південні регіони України "Шахедами". Більшість цілей були збиті на Миколаївщині. Загалом ворог запустив 18 ударних безпілотників. Їх усі збили сили ППО.