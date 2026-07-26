"Людина з великим серцем": під час удару по Київщині загинула працівниця УАРОР Катерина Шалупня
Внаслідок цинічного російського удару по виставці оборонної продукції на Київщині 24 липня загинула працівниця Секретаріату Української асоціації районних та обласних рад Катерина Шалупня.
Трагічну звістку повідомили в пресслужбі УАРОР.
Ким була Катерина Шалупня?
В УАРОР розповіли, що Катерина Шалупня була частиною команди Секретаріату, справжньою професіоналкою та прикладом відданості своїй справі.
Війна продовжує завдавати найстрашніших і найболючіших ударів, забираючи від нас найкращих. Невимовний біль пронизує серця кожного з нас: унаслідок ворожого нападу Росії загинула частина команди Секретаріату УАРОР – наша колега, світла людина та професіоналка своєї справи, начальник юридичного відділу Секретаріату Асоціації Катерина Шалупня,
– йдеться в повідомленні.
За словами представників асоціації, Катерина була не лише рушійною силою і надійною опорою команди Секретаріату УАРОР, а й справжнім уособленням молодого покоління українців.
Вона була справжнім уособленням молодого покоління українців – освічених, відповідальних, глибоко людяних і професійних фахівців, які щодня будують майбутнє нашої держави. Катерина була чудовим наставником, прикладом відданості своїй справі та людиною з величезним серцем,
– додали в УАРОР.
Церемонія прощання з Катериною відбудеться в понеділок, 27 липня, об 11:00 у Володимирському кафедральному соборі в Києві.
Після цього прощання також пройде в Чернігові, де й відбудеться поховання.
Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Катерини Шалупні. Світла пам'ять!
Нагадаємо, 24 липня російські війська завдали балістичного удару по приватному спортивному комплексу в Бучанському районі Київщини під час виставки оборонних технологій.
Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, близько 100 отримали поранення, також було зафіксовано масштабні руйнування інфраструктури.