Перші після удару: у мережі показали моторошні кадри з піцерії у Краматорську

Російські загарбники увечері 27 червня завдали терористичний удар по Краматорську. Ворог вдарив по місцевій піцерії, де вечеряли люди.

Рятувальна операція тривала до ранку 29 червня. На жаль, російські окупанти вбили 12 людей. Серед них – сестри-близнючки Юлія та Анна Аксенченко. Окрім того, відомо про понад 60 постраждалих. Серед них – троє іноземців.

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Ворог вдарив по закладу увечері. Там були люди з дітьми. Перед ударом у закладі був коригувальник. Його вже затримали по гарячих слідах.

Встановлено, що затриманим коригувальником удару по Краматорську виявився "розконсервований" агент головного управління генштабу збройних сил Росії (більш відомого як гру). 27 червня він отримав завдання з'ясувати, чи працює вищезгадане кафе і зафіксувати наявність там відвідувачів,

– мовиться у повідомленні.

Згодом коригувальник надіслав відео російській розвідці. На кадрах був заклад та автівки, припарковані поруч.

Перші кадри піцерії після удару: дивіться відео

Рятувальна операція тривала понад добу. Станом на ранок 29 червня оголосили про її завершення.