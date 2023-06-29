Удар по піцерії у Краматорську: коригувальника підозрюють у держзраді

Ракетний удар по піцерії у Краматорську ввечері 27 червня росіяни здійснили за допомогою коригувальника. Наразі цьому чоловікові оголосили підозру про державну зраду.

Коли провину чоловіка доведуть, йому може загрожувати від 15 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі у справі коригувальника ракетного удару триває досудове розслідування.

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Офіс генпрокурора оголосив підозру коригувальнику

В Офісі генпрокурора уточнили, що 27 червня 2023 року агент ворога отримав завдання перевірити інформацію про місцеперебування українських військових у Краматорську. Тоді ж він пішов у центр міста, де помітив на паркуванні автівку з військовими номерами та відвідувачів у піцерії.

"Він зафіксував побачене не відео, яке одразу надіслав співрозмовнику з Росії через один з месенджерів",

– зазначили правоохоронці.



Коригувальнику ракетної атаки по Краматорську оголосили підозру про держзраду / Фото Донецької обласної прокуратури

В Офісі генпрокурора також сказали, що всі свої дії чоловік старанно приховував від перехожих, щоб ніхто не помітив його зацікавленості цією локацією. Через деякий час після відправлення відеозапису представники держави-агресора нанесли по закладу ракетний удар.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

– сказали у відомстві.

Наостанок правоохоронці зазначили, що після проведення комплексу слідчих дій прокурори спільно зі слідчими СБУ встановили причетність чоловіка до вчинення злочину. Наразі СБУ виявляє та збирає всі доказаи, щоб притягнути чоловіка до відповідальності.

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